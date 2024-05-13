Litresi 10 milyon dolar! İşte ABD'li müze müdüründen çıkanlar...

İstanbul'da akrep, tarantula, örümcek gibi çeşitli hayvanlar ile 88 şişe içerisinde sıvı ele geçirildi. Akrep zehrinden elde edilen ilacın litresinin 10 milyon dolar olduğu belirlendi. Operasyonda Amerikalı Doğa Müze Müdürü gözaltına alındı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.

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