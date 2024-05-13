Sigara paketine zulalanmış halde uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından iki şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada sigara paketine gizlenmiş vaziyette uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.

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