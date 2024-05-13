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İstanbul’da ilginç kavga kamerada! Kimse ayırmayı başaramadı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 13.05.2024 13:29
Güncelleme:13.05.2024 13:31
Başakşehir Güvercintepe Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde iki kişinin ilginç kavgası cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde şahısların birbirini bırakmadığı ve güçlükle ayrıldığı görüldü.
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