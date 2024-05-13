Deniz Uğur Gülener A Haber’e konuştu: Gazze’de yaşananlar bir soykırımdır! Sanat camiasındaki sessizlikten utanıyorum

Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana tüm dünyanın gözü önünde Gazze'de soykırım yapıyor. Oyuncu Deniz Uğur Gülener A Haber'e konuştu, Gazze'de savaş değil soykırım yaşandığını vurguladı, "sanat camiasındaki sessizlikten utanıyorum" dedi.

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