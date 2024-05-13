13 Mayıs 2024, Pazartesi
Anıl Tetik'ten şaşırtan karar! Survivor 2025'e katılacak mı? Oyunculuğu bırakıp...
2012 yılında katıldığı Survivor ile adını geniş kitlelere duyuran Anıl Tetik, yarışmanın ardından oyunculuğa başlamıştı. Üç Kız Kardeş, Tek Yürek ve Hayat Bazen Tatlıdır gibi dizilerde rol alan ünlü isim, bu sefer yeni işiyle adından söz ettirdi. Geçtiğimiz aylarda sevgilisi İlknur Karamahmutoğlu ile nikah masasına oturan Tetik, son yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 13.05.2024 13:44
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