Anıl Tetik’ten şaşırtan karar! Survivor 2025’e katılacak mı? Oyunculuğu bırakıp...

SURVİVOR'A KATILACAK MI?

Milliyet'te yer alan habere göre; Survivor 2025 kadrosu için teklif haberleri sorulunca başarılı oyuncu, "Acun abi sürekli teklif ile geliyor dünyanın en zor yarışması açıklık bir yandan, psikoloji bir yandan zorluyor. Benim için çok zor gerçekten ama Acun abi vazgeçmiyor" ifadelerini kullandı.