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Haberler Galeri Anıl Tetik'ten şaşırtan karar! Survivor 2025'e katılacak mı? Oyunculuğu bırakıp...

Anıl Tetik'ten şaşırtan karar! Survivor 2025'e katılacak mı? Oyunculuğu bırakıp...

2012 yılında katıldığı Survivor ile adını geniş kitlelere duyuran Anıl Tetik, yarışmanın ardından oyunculuğa başlamıştı. Üç Kız Kardeş, Tek Yürek ve Hayat Bazen Tatlıdır gibi dizilerde rol alan ünlü isim, bu sefer yeni işiyle adından söz ettirdi. Geçtiğimiz aylarda sevgilisi İlknur Karamahmutoğlu ile nikah masasına oturan Tetik, son yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.05.2024 13:44
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Anıl Tetik’ten şaşırtan karar! Survivor 2025’e katılacak mı? Oyunculuğu bırakıp...

Türkiye Motorsiklet 600cc Şampiyonası'nda 2010 ve 2011 yıllarında birincilik elde ederek 'Milli spor' unvanını alan Anıl Tetik, katıldığı Survivor yarışmasıyla tanınmıştı.

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Anıl Tetik’ten şaşırtan karar! Survivor 2025’e katılacak mı? Oyunculuğu bırakıp...

2012 ylında ise katıldığı Survivor'u üçüncülükte tamamlayan ünlü isim, yarışmanın ardından birçok dizide rol aldı.

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Anıl Tetik’ten şaşırtan karar! Survivor 2025’e katılacak mı? Oyunculuğu bırakıp...

"KENDİ İŞİME YOĞUNLAŞTIM"

Geçtiğimiz aylarda da oyunculuğu bıraktığını açıklayan Tetik, sevgilisi İlknur Karamahmutoğlu ile nikah masasına oturdu. Son olarak objektiflere yansıyan Anıl Tetik, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti. Radikal bir karar alan Tetik, "Oyunculuğu bıraktım artık kendi şirketime yoğunlaştım" açıklamasında bulundu.

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Anıl Tetik’ten şaşırtan karar! Survivor 2025’e katılacak mı? Oyunculuğu bırakıp...

SURVİVOR'A KATILACAK MI?

Milliyet'te yer alan habere göre; Survivor 2025 kadrosu için teklif haberleri sorulunca başarılı oyuncu, "Acun abi sürekli teklif ile geliyor dünyanın en zor yarışması açıklık bir yandan, psikoloji bir yandan zorluyor. Benim için çok zor gerçekten ama Acun abi vazgeçmiyor" ifadelerini kullandı.

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Anıl Tetik’ten şaşırtan karar! Survivor 2025’e katılacak mı? Oyunculuğu bırakıp...

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