13 Mayıs 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Yabani kurtlar bir anda etrafını sardı

Yabani kurtlar bir anda etrafını sardı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.05.2024 13:57
Güncelleme:13.05.2024 13:57
Sivas'ta genç bir çiftçi tarlasına gübre atmaya gittiği sırada 2 yabani kurt traktörün etrafını sardı. Meraklı kurtların etrafında dolaştığını gören genç çiftçi, o anları saniye saniye görüntüledi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kurtlar bir anda etrafını sardı
Kurtlar bir anda etrafını sardı
Sigara paketinden bakın ne çıktı!
Sigara paketinden bakın ne çıktı!
İstanbul’da ilginç kavga kamerada!
İstanbul’da ilginç kavga kamerada!
8 gündür kayıptı! 1 çocuk annesi...
8 gündür kayıptı! 1 çocuk annesi...
İstanbul’da akrep zehri operasyonu!
İstanbul'da akrep zehri operasyonu!
Tokat’ta şaşkına çeviren koç
Tokat'ta şaşkına çeviren koç
Raporu yeniletmeye gitmişti! Bakın kalbinden ne çıktı
Raporu yeniletmeye gitmişti! Bakın kalbinden ne çıktı
Yaban keçileri böyle görüntülendi!
Yaban keçileri böyle görüntülendi!
Facia teğet geçti! Alkollü yaya paniği
Facia teğet geçti! Alkollü yaya paniği
Kazada araçlar hurdaya döndü!
Kazada araçlar hurdaya döndü!
Ankara’da aile faciası! Eşi ve 2 çocuğunu...
Ankara'da aile faciası! Eşi ve 2 çocuğunu...
Otomobil baraj gölüne düştü!: 1 ölü, 1 yaral
Otomobil baraj gölüne düştü!: 1 ölü, 1 yaral
Daha Fazla Video Göster