Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki'den deprem uyarısı: Marmara bölgesinde her an deprem olabilir

Çanakkale'de meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremi önceden tahmin ettiğini söyleyen Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, Marmara Bölgesi için "her an deprem olabilir" uyarısı yaptı. A Haber muhbiri Yusuf Gül'ün sorularını yanıtladı.

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