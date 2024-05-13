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Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki'den deprem uyarısı: Marmara bölgesinde her an deprem olabilir

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.05.2024 14:49
Çanakkale'de meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremi önceden tahmin ettiğini söyleyen Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, Marmara Bölgesi için "her an deprem olabilir" uyarısı yaptı. A Haber muhbiri Yusuf Gül'ün sorularını yanıtladı.
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Her an deprem olabilir
"Her an deprem olabilir"
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