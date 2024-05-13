İstanbul'da akrep zehri operasyonu! Operasyonda Amerikalı doğa müze müdürü Lorenzo Prendini gözaltına alındı

İstanbul'da Emniyet ekipleri, endemik türler arasındaki akrep zehirlerini yurt dışına kaçırılmasıyla ilgili operasyon düzenledi. Operasyonda Amerikalı doğa müze müdürü Lorenzo Prendini gözaltına alındı. Ele geçirilen akrep zehirlerinin değerinin yaklaşık 10 milyon dolar olduğu belirlendi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Amet Nazif Vural ve A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.

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