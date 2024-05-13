Tokat'ta şaşkına çeviren koç: 8 yıldır hayvancılıkla uğraşıyorum! Ömrümde ilk defa gördüm

Tokat'ta bir hayvan yetiştiricisinin ahırında bulunan koç görenlerin ilgisini çekiyor. 75 yaşındaki Mehmet Koçak, "68 yıldır hayvancılıkla uğraşıyorum. Ömrümde ilk defa gördüm. Şu an kurbana da hazır. Kurban olmaması için bir problem yok." dedi.

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