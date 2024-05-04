04 Mayıs 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Meşhur Adana kebabı nasıl hazırlanıyor?

Meşhur Adana kebabı nasıl hazırlanıyor?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.05.2024 13:10
Şimdi sırada ünü tüm dünyaya yayılan Adana kebabının hikayesi var. A Haber ekibinden Halil İbrahim Uğur ve Mehmet Anıl Emili, Adana mutfağına girdi ve bu lezzetin yanıtını aradı.
Kocaeli’nde feci kaza: Ortalık savaş alanına döndü
Kocaeli'nde feci kaza: Ortalık savaş alanına döndü
el-Burhan son yolculuğuna uğurlandı
el-Burhan son yolculuğuna uğurlandı
Pomak müziğinin sesi Hamid İmamski
Pomak müziğinin sesi Hamid İmamski
Kızıltepe’de iki aile arasında silahlı kavga: 3 yaralı
Kızıltepe’de iki aile arasında silahlı kavga: 3 yaralı
Şehirlere göre seslenme şekilleri! “Gadasını aldığım” ne demek?
Şehirlere göre seslenme şekilleri! “Gadasını aldığım” ne demek?
Uludağ’da mayısta kar sürprizi!
Uludağ’da mayısta kar sürprizi!
Ekmeği dondurmak daha mı sağlıklı?
Ekmeği dondurmak daha mı sağlıklı?
Teleferik faciasının bilirkişi raporları ortaya çıktı!
Teleferik faciasının bilirkişi raporları ortaya çıktı!
Zabıta memurunu arabanın kaputunda sürükledi
Zabıta memurunu arabanın kaputunda sürükledi
Bozkırın korkusuz gözcüleri! İşte Anadolu’nun aslanları…
Bozkırın korkusuz gözcüleri! İşte Anadolu’nun aslanları…
İçinde öğrencilerin bulunduğu araca sopalı saldırı
İçinde öğrencilerin bulunduğu araca sopalı saldırı
Yumruk ve kafa attığı kadını gasp eden şahıs kamerada
Yumruk ve kafa attığı kadını gasp eden şahıs kamerada
Daha Fazla Video Göster