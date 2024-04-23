Mecidiyeköy'de patenli genç canını hiçe saydı: İETT otobüsünün arkasındaki tehlikeli yolculuk kamerada

Mecidiyeköy’de seyir halindeki trafikte bir genç, İETT otobüsünün arkasına tutunarak patenle tehlikeli yolculuk yaptı. Gencin canını hiçe saydığı anlar bir başka araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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