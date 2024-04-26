26 Nisan 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Marmara Denizi’nde ceset bulundu! Cansız beden batan geminin kayıp mürettebatına mı ait?

Marmara Denizi’nde ceset bulundu! Cansız beden batan geminin kayıp mürettebatına mı ait?

ahaber.com.tr
Damla Karasu
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.04.2024 09:21
Marmara Denizi'nde balıkçılar tarafından bir cansız beden bulundu. Cansız bedenin 15 Şubat'ta batan Batuhan A isimli kuru yük gemisinin kayıp iki mürettebatından birine ait olabileceği değerlendiriliyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yeni müfredat açıklanıyor
Yeni müfredat açıklanıyor
Fabrika küle döndü! Hasar büyük
Fabrika küle döndü! Hasar büyük
Marmara Denizi’nde ceset bulundu!
Marmara Denizi’nde ceset bulundu!
Veliden kadın öğretmene yumruk
Veliden kadın öğretmene yumruk
Sözleşmeli sağlık çalışan alımı Resmi Gazete’de
Sözleşmeli sağlık çalışan alımı Resmi Gazete’de
İstanbul’da sabah trafiği
İstanbul'da sabah trafiği
Çöl tozu hangi illerde etkili olacak?
Çöl tozu hangi illerde etkili olacak?
Kapısı açık halde seyir eden otobüsten düştü!
Kapısı açık halde seyir eden otobüsten düştü!
2 otomobilin çarpıştığı kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı
2 otomobilin çarpıştığı kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı
İstanbul genelinde huzur uygulaması!
İstanbul genelinde huzur uygulaması!
23 Nisan’da tekme atılan çocuğa psikososyal destek!
23 Nisan'da tekme atılan çocuğa psikososyal destek!
Kar maskesi takıp 19 yaşındaki genci öldürdüler!
Kar maskesi takıp 19 yaşındaki genci öldürdüler!
Daha Fazla Video Göster