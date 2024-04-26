Marmara Denizi’nde ceset bulundu! Cansız beden batan geminin kayıp mürettebatına mı ait?

Marmara Denizi'nde balıkçılar tarafından bir cansız beden bulundu. Cansız bedenin 15 Şubat'ta batan Batuhan A isimli kuru yük gemisinin kayıp iki mürettebatından birine ait olabileceği değerlendiriliyor.

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