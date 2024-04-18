18 Nisan 2024, Perşembe
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Market deposunda yangın! Büyüyen alevler deponun yanındaki binaya sıçradı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Salim Dervişoğlu Caddesi'nde bir zincir marketin deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle çıkan dumanlar kentin birçok noktasından görüldü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme mücadelesi sırasında sağanak ve kuvvetli rüzgar bölgede etkili oldu. Deponun yanında bulunan İzmit Belediyesine ait binaya da sıçrayan alevler, çok sayıda ekibin müdahalesiyle kontrol altına alındı.