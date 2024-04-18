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Market deposunda yangın! Büyüyen alevler deponun yanındaki binaya sıçradı

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.04.2024 18:16
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Salim Dervişoğlu Caddesi'nde bir zincir marketin deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle çıkan dumanlar kentin birçok noktasından görüldü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme mücadelesi sırasında sağanak ve kuvvetli rüzgar bölgede etkili oldu. Deponun yanında bulunan İzmit Belediyesine ait binaya da sıçrayan alevler, çok sayıda ekibin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
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Market deposunda yangın!
Market deposunda yangın!
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