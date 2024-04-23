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Manş Denizi'ni geçmeye çalışan göçmen teknesinde facia: 5 ölü

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 23.04.2024 18:04
Fransa ile İngiltere arasındaki Manş Denizi'ni geçmeye çalışan bir göçmen teknesinde 1'i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. Manş Denizi ve Kuzey Denizi Valiliği'ne göre geçtiğimiz yıl Manş Denizi'nde 12 göçmen hayatını kaybetti.
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