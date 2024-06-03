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Sarıkeçili Yörüklerin göç yolculuğu! A Haber göç mesaisini görüntüledi

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 03.06.2024 17:13
Her mevsim göç ettikleri bölgelerde kurdukları çadırlarda yaşamlarını sürdüren göçerler, havaların ısınmasıyla yaylaya çıkma hazırlığına başladı. Yol azıkları hazırlandı. Develere yüklendi. Sarıkeçili Yörüklerin Mersin'den Konya yaylalarına göç yolculuğu başladı. A Haber muhabiri Mehmet Miras'ın gözünden işte o yolculuk…
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