Sarıkeçili Yörüklerin göç yolculuğu! A Haber göç mesaisini görüntüledi

Her mevsim göç ettikleri bölgelerde kurdukları çadırlarda yaşamlarını sürdüren göçerler, havaların ısınmasıyla yaylaya çıkma hazırlığına başladı. Yol azıkları hazırlandı. Develere yüklendi. Sarıkeçili Yörüklerin Mersin'den Konya yaylalarına göç yolculuğu başladı. A Haber muhabiri Mehmet Miras'ın gözünden işte o yolculuk…

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