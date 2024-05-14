Leylekler 50 yılı aşkındır mahallenin misafiri

İstanbul Arnavutköy'deki Sazlıbosna Mahallesi'nin 50 yılı aşkındır misafiri olan leylekler bu yıl da yuvalarına geldi. İşte görenleri gülümseten o güzel manzaralar...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN