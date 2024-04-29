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Korhan Berzeg'in kafatasına ait olduğu değerlendirilen parça bulundu! Hayvan saldırısı ihtimali
Türkiye ünlü ekonomist Korhan Berzeg'e ne olduğunu merak ediyor. 17 Haziran 2023'te kaybolan Berzeg'e ait kemik ve kıyafet parçaları bulunmuştu. Jandarma ekiplerinin bölgede yaptığı aramalarda, Berzeg'e ait olduğu değerlendirilen kafatası parçası ile 3 kemik daha bulundu. Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.