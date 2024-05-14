En az 20.750 TL maaşla! 15-31 Mayıs İŞKUR hastanelere temizlik görevlisi ve çağrı merkezi müşteri temsilcisi alımı başladı! İşte başvuru şartları

Güncel İş İlanları ve Son Başvuru Tarihleri

Türkiye genelinde birçok sektörde ve farklı şehirlerde çeşitli pozisyonlar için açık iş ilanları bulunmaktadır. Aşağıda, pozisyonlara ve ilgili şehirlere göre düzenlenmiş, son başvuru tarihlerine göre sıralanmış güncel iş fırsatlarını bulabilirsiniz. İş ilanlarına başvuru yapmak ve işyeri adını görmek için ilgili sistemlere üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Beden İşçisi (Genel)