14 Mayıs 2024, Salı
En az 20.750 TL maaşla! 15-31 Mayıs İŞKUR hastanelere temizlik görevlisi ve çağrı merkezi müşteri temsilcisi alımı başladı! İşte başvuru şartları
İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR), sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyenler için büyük bir fırsat duyurdu. Türkiye genelindeki hastanelerde, güvenlik görevlilerinden temizlik görevlilerine, sekreterlerden sağlık teknikerlerine kadar geniş bir yelpazede personel alımı gerçekleştirilecek. Bu kapsamlı alım, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırarak, hem istihdamı genişletmeyi hem de sağlık alanında hizmet standartlarını yükseltmeyi hedefliyor.
Giriş Tarihi: 14.05.2024 16:49 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 16:49
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