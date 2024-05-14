Mevlana'nın en sevdiği içecekti! Vücudu arındırıyor! Osmanlı padişahlarının sırrı bunda saklı...

Mevlana Celaleddin Rumi'nin en sevdiği içecek bulundu. Farklı bitkilerle ve çeşitli karışımlarla hazırlanan şerbetler, sağlığımız için önemli rol oynuyor. Adını pek duymadığınız ancak Osmanlı padişahlarını bile iyileştiren bu şerbet binbir derde deva oluyor. İşte Mevlana'nın uyumadan içtiği mucizevi içecek...