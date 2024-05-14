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Haberler Galeri Mevlana'nın en sevdiği içecekti! Vücudu arındırıyor! Osmanlı padişahlarının sırrı bunda saklı...

Mevlana'nın en sevdiği içecekti! Vücudu arındırıyor! Osmanlı padişahlarının sırrı bunda saklı...

Mevlana Celaleddin Rumi'nin en sevdiği içecek bulundu. Farklı bitkilerle ve çeşitli karışımlarla hazırlanan şerbetler, sağlığımız için önemli rol oynuyor. Adını pek duymadığınız ancak Osmanlı padişahlarını bile iyileştiren bu şerbet binbir derde deva oluyor. İşte Mevlana'nın uyumadan içtiği mucizevi içecek...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.05.2024 15:54 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 15:54
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Mevlana’nın en sevdiği içecekti! Vücudu arındırıyor! Osmanlı padişahlarının sırrı bunda saklı...

Vücudu temizleyici etkisiyle öne çıkan Osmanlı Dönemi'nde sıkça tüketilen sirkencübin veya sirkengebin şerbeti, günümüzde adı pek duyulmasa da oldukça basit bir şekilde yapılabiliyor.

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Mevlana’nın en sevdiği içecekti! Vücudu arındırıyor! Osmanlı padişahlarının sırrı bunda saklı...

Mevlana Celaleddin Rumi'nin en sevdiği ve içmeden uyumadığı söylenen sirkencübin şerbetini, siz de kolaylıkla hazırlayabilir ve faydalanabilirsiniz. 3 malzemenin yeterli olduğu şerbeti hazırlamak için markete gitmenize dahi gerek kalmayabilir.

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Mevlana’nın en sevdiği içecekti! Vücudu arındırıyor! Osmanlı padişahlarının sırrı bunda saklı...

1 litre su, 1 su bardağı elma sirkesi ve 2-3 yemek kaşığı çiçek balı ile hazırlanan bu şerbet, temel malzemelerle yapılan bir içecek olarak biliniyor.

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Mevlana’nın en sevdiği içecekti! Vücudu arındırıyor! Osmanlı padişahlarının sırrı bunda saklı...

Ancak damak zevkinize uygun olarak çeşitli baharatları ve bitkileri ekleyerek bu şerbeti lezzetlendirmek mümkün. Karışımın 2 saat dinlendirilmesinin ardından içmeye hazır hale gelecek.

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Mevlana’nın en sevdiği içecekti! Vücudu arındırıyor! Osmanlı padişahlarının sırrı bunda saklı...

SİRKENCÜBİN ŞERBETİNİN YARARLARI

Sirkencübin şerbeti içmek hazımsızlığa iyi geliyor, sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına destek oluyor.

Kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı oluyor, bu sayede tokluk hissinin daha uzun süre devam etmesini sağlıyor.