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Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakladı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 14.05.2024 13:42
Elazığ’da sınav esnasında kopya çekerken yakalanan öğrenci, yanında getirdiği bıçakla öğretmenini yaraladı.
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