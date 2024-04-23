23 Nisan 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kontrolden çıkan kamyon duvara çaptı: 1 yaralı

Kontrolden çıkan kamyon duvara çaptı: 1 yaralı

İHA
ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.04.2024 14:41
Ankara’da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği kamyon, yol kenarındaki duvara çarptı. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü hastaneye nakledildi.
Kontrolden çıkan kamyon duvara çaptı
Kontrolden çıkan kamyon duvara çaptı
Halüsinasyon görüp kendi kendine çatıştı
Halüsinasyon görüp kendi kendine çatıştı
Hava sıcaklıkları hafta boyunca artacak
Hava sıcaklıkları hafta boyunca artacak
Genç kadının oğlunun yanında vuruldu
Genç kadının oğlunun yanında vuruldu
Belçika polisinden PKK kanallarına baskın
Belçika polisinden PKK kanallarına baskın
Beşiktaş’ta yangın paniği! Dumanlar caddeyi sardı
Beşiktaş'ta yangın paniği! Dumanlar caddeyi sardı
Çin’de kargo gemisi köprüye çarptı: 4 kayıp
Çin’de kargo gemisi köprüye çarptı: 4 kayıp
İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç’a veda
İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'a veda
Araçlar araziye çıkamayınca yangını el ile söndürdüler
Araçlar araziye çıkamayınca yangını el ile söndürdüler
A Haber canlı yayınında 23 Nisan sürprizi
A Haber canlı yayınında 23 Nisan sürprizi
Hasan Kılıç’ın cenazesi ne zaman?
Hasan Kılıç’ın cenazesi ne zaman?
27 yıl hapis cezası olan şahıs böyle yakalandı
27 yıl hapis cezası olan şahıs böyle yakalandı
Daha Fazla Video Göster