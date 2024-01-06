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Kış depresyonu kapıda! Yorgunluk, mutsuzluk ve enerji düşüklüğü…

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.01.2024 11:51
Güncelleme:06.01.2024 11:58
İçimizi açan yaz günlerini geride bıraktık soğuk kış günlerineyse merhaba dedik. Kışın enerjimiz yaz aylarında olduğunu gibi olmuyor, uzmanlarsa bunun bir depresyon olduğunu söylüyor. Kış depresyonu ilk belirtisini sosyal yaşam kalitesini düşürerek gösteriyor. A Haber’e konuşan psikolog Merve Fırat, “Kişi günlük hayatında hiçbir şeyden keyif alamıyorsa mutsuz oluyorsa, umutsuzluk düşünceleri varsa kış depresyonunda yani mevsimsel duygu durum bozukluğunda olabilir.” dedi. İşte tüm detaylar…
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