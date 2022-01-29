29 Ocak 2022, Cumartesi
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Kimsesizlerin hayatına dokunan, küskünleri barıştıran bir İmam
10 yaşında gurbete düştü, sokaklarda kaldı. Ona kucak açansa camiiler olmuştu. Zorlu geçen bir hayatın ardından imam olan emin kır, bugünse kendisi gibi çaresiz olan insanlara el uzatıyor. Görevli olduğu Hz. Kaab Camii'nin kapısını madde bağımlarına Ve kimsesizlere açtı. Emin hoca bu sayede onlarca kişiyi yeniden hayata kazandırdı. Tek şartıysa kullanılan yasaklı maddeyi bırakmak.