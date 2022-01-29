29 Ocak 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kimsesizlerin hayatına dokunan, küskünleri barıştıran bir İmam

Kimsesizlerin hayatına dokunan, küskünleri barıştıran bir İmam

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.01.2022 12:53
10 yaşında gurbete düştü, sokaklarda kaldı. Ona kucak açansa camiiler olmuştu. Zorlu geçen bir hayatın ardından imam olan emin kır, bugünse kendisi gibi çaresiz olan insanlara el uzatıyor. Görevli olduğu Hz. Kaab Camii'nin kapısını madde bağımlarına Ve kimsesizlere açtı. Emin hoca bu sayede onlarca kişiyi yeniden hayata kazandırdı. Tek şartıysa kullanılan yasaklı maddeyi bırakmak.
Dv operasyon: 2 bin 28 kişi yakalandı
Dv operasyon: 2 bin 28 kişi yakalandı
Kimsesizlerin hayatına dokunan İmam
Kimsesizlerin hayatına dokunan İmam
İstanbul Havalimanı’ndan büyük başarı!
İstanbul Havalimanı'ndan büyük başarı!
Ali Yasak’ın yakalanma anı kamerada
Ali Yasak'ın yakalanma anı kamerada
Türkçeye ne kadar değer veriyoruz?
Türkçeye ne kadar değer veriyoruz?
Deniz dibi temizliği! Bakın neler çıktı
Deniz dibi temizliği! Bakın neler çıktı
Türk profesörden şaşkına çeviren buluş!
Türk profesörden şaşkına çeviren buluş!
Yaşlı amca otobüste el işi yaparken görüntülendi
Yaşlı amca otobüste el işi yaparken görüntülendi
Fren yerine gaza bastı, duvarı yıkıp binaya çarptı
Fren yerine gaza bastı, duvarı yıkıp binaya çarptı
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti | Olayla ilgisi olduğu belirlenen 6 kişi için yakalama kararı
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti | Olayla ilgisi olduğu belirlenen 6 kişi için yakalama kararı
Taksim’de hareketli anlar... Polis yankesiciyi üstüne atlayarak böyle yakaladı
Taksim’de hareketli anlar... Polis yankesiciyi üstüne atlayarak böyle yakaladı
’Change oto’ operasyonunda 10 milyon TL’lik 38 araca el kondu
'Change oto' operasyonunda 10 milyon TL'lik 38 araca el kondu
Daha Fazla Video Göster