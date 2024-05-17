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Kendini besleyen esnafın yanından ayrılmıyor! Martı esnafın evcil hayvanı oldu

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 17.05.2024 16:42
Kocaeli'de tekel bayisine gelen martı kendisini balıkla besleyen işletme sahibinin yanından bir yıldır ayrılmıyor. Martı her gün dükkanın önündeki elektrik direğinde esnafı bekliyor.
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