Kendini besleyen esnafın yanından ayrılmıyor! Martı esnafın evcil hayvanı oldu

Kocaeli'de tekel bayisine gelen martı kendisini balıkla besleyen işletme sahibinin yanından bir yıldır ayrılmıyor. Martı her gün dükkanın önündeki elektrik direğinde esnafı bekliyor.

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