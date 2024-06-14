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Jose Mourinho o ismi istedi! Fenerbahçe'den ses getirecek hamle

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de yeni sezon öncesi büyük hedefle yola çıkan Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile sözleşme imzaladı. Mourinho hamlesi sonrası transferde de harekete geçen sarı-lacivertli ekip Flamengo forması giyen yıldız orta saha için girişimlere başladı. Mourinho'nun da bu transfere onay verdiği öğrenilirken, Fenerbahçe'nin tüm imkanlarını zorlayacağı belirtildi.

ahaber.com.tr
Giriş: 14.06.2024 15:12 Güncelleme: 14.06.2024 15:14
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Jose Mourinho o ismi istedi! Fenerbahçe’den ses getirecek hamle

Yeni sezonda tek hedefi şampiyonluk olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

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Jose Mourinho o ismi istedi! Fenerbahçe’den ses getirecek hamle

Teknik direktörlük koltuğuna dünyaca ünlü isim Jose Mourinho'yu getiren sarı lacivertliler, yeni sezonun planlamalarını sürdürüyor.

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Jose Mourinho o ismi istedi! Fenerbahçe’den ses getirecek hamle

Kulüpten yapılan açıklamada, sarı lacivertli ekip, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde 22 Haziran Cumartesi günü Can Bartu Tesisleri'nde toplanacak.

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Jose Mourinho o ismi istedi! Fenerbahçe’den ses getirecek hamle

Daha sonra yurt dışı kamp çalışmaları için 2 Temmuz Salı günü Avusturya'ya gidecek Kanarya, hazırlıklarını 13 Temmuz Cumartesi gününe kadar burada sürdürecek.

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Jose Mourinho o ismi istedi! Fenerbahçe’den ses getirecek hamle

Fenerbahçe kamp döneminde 6 Temmuz'da Avusturya ekibi Admira Wacker, 10 Temmuz'da Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split, 13 Temmuz'da da Fransa takımı Strasbourg ile hazırlık maçı oynayacak.