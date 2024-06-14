Jose Mourinho o ismi istedi! Fenerbahçe'den ses getirecek hamle

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de yeni sezon öncesi büyük hedefle yola çıkan Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile sözleşme imzaladı. Mourinho hamlesi sonrası transferde de harekete geçen sarı-lacivertli ekip Flamengo forması giyen yıldız orta saha için girişimlere başladı. Mourinho'nun da bu transfere onay verdiği öğrenilirken, Fenerbahçe'nin tüm imkanlarını zorlayacağı belirtildi.