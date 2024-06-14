İbn-i Sina 1000 yıl önce yazdı! Hafızayı fişekleyen baharat! 1 tutamı yetiyor...

Günümüzde birçok insan unutkanlıkla mücadele ediyor. Unutkanlık, genellikle yaşla birlikte artış gösterse de, gençler arasında da sıkça karşılaşılan bir sorun olmaya başladı. Hafıza kaybı, odaklanma güçlüğü, bilgileri hatırlayamama gibi belirtilerle kendini gösteren bu durum, günlük yaşamımızı olumsuz yönde etkiliyor. Ancak, İbn-i Sina'nın yıllar önce yazdığı El-Kanun Fi't-Tıbb kitabında bir baharatın hafızayı kuvvetlendirdiği belirtiliyor. İşte hafızayı çelik gibi güçlendiren baharat...