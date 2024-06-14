14 Haziran 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

İbn-i Sina 1000 yıl önce yazdı! Hafızayı fişekleyen baharat! 1 tutamı yetiyor...

Günümüzde birçok insan unutkanlıkla mücadele ediyor. Unutkanlık, genellikle yaşla birlikte artış gösterse de, gençler arasında da sıkça karşılaşılan bir sorun olmaya başladı. Hafıza kaybı, odaklanma güçlüğü, bilgileri hatırlayamama gibi belirtilerle kendini gösteren bu durum, günlük yaşamımızı olumsuz yönde etkiliyor. Ancak, İbn-i Sina'nın yıllar önce yazdığı El-Kanun Fi't-Tıbb kitabında bir baharatın hafızayı kuvvetlendirdiği belirtiliyor. İşte hafızayı çelik gibi güçlendiren baharat...

ahaber.com.tr
Giriş: 14.06.2024 17:01 Güncelleme: 14.06.2024 17:07
  • 1
  • 9
İbn-i Sina 1000 yıl önce yazdı! Hafızayı fişekleyen baharat! 1 tutamı yetiyor...

İbn-i Sina'nın asırlar önce yazdığı sağlık reçeteleri günümüze de ışık tutuyor. Tıp alimi İbn-i Sina'nın El-Kanun Fi't-Tıbb kitabında, baharatların hafızayı güçlendirebileceğine dair önerileri yer alıyor.

  • 2
  • 9
İbn-i Sina 1000 yıl önce yazdı! Hafızayı fişekleyen baharat! 1 tutamı yetiyor...

İbn-i Sina'nın hafıza ve zeka için önerdiği başlıca baharatlar arasında zencefil, hardal ve zerdeçal öne çıkıyor.

  • 3
  • 9
İbn-i Sina 1000 yıl önce yazdı! Hafızayı fişekleyen baharat! 1 tutamı yetiyor...

Özellikle kış aylarında baharatların sağlık üzerindeki etkisinden yararlanmak önemlidir. Zencefil, zerdeçal ve hardal gibi baharatlar, sıkça duyduğumuz ve mutfağımızda bulunan özellikli baharatlar arasında yer alıyor.

  • 4
  • 9
İbn-i Sina 1000 yıl önce yazdı! Hafızayı fişekleyen baharat! 1 tutamı yetiyor...

İşte İbn-i Sina'nın önerdiği 3 beyin baharat:

Zencefil: Sindirimi kolaylaştıran zencefil, aynı zamanda hafızayı güçlendirir. Bulanık görme problemlerine iyi gelir ve sindirim sistemi için faydalıdır.

  • 5
  • 9
İbn-i Sina 1000 yıl önce yazdı! Hafızayı fişekleyen baharat! 1 tutamı yetiyor...

Zerdeçal: Ruh sağlığına katkı sağlayan zerdeçal, nörolojik hastalıklara şifa olabilir. Ayrıca, kusmayı önleyici etkisiyle bilinir.