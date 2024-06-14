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Balıkesir İvrindi'de orman yangını

İHA
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Giriş: 14.06.2024 15:12
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde orman yangını çıktı. Kınık mevkinde çıkan yangına havadan ve karadan hızlı müdahale edildi.
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İvrindi’de orman yangını
İvrindi'de orman yangını
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