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Selena'nın Selin'i bakın şimdi ne yapıyor! Nerede olduğu merak edilmişti! Cansu Demirci meğer yıllar sonra...

Sinem Kobal'ın başrolünde olduğu Selena dizisi, yayınlandığı dönemde büyük ilgi görmüş ve izleyiciler tarafından beğeniyle takip edilmişti. Tekrarlarıyla da hatırlanan dizi, şimdilerde oyuncularıyla gündem oluyor. Özellikle dizide Selin karakterine hayat veren Cansu Demirci hakkında dair bazı iddialar ortaya atılmıştı. Gözlerden uzak yaşayan oyuncunun son hali merak edildi. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 14.06.2024 14:59 Güncelleme: 14.06.2024 14:59
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Selena’nın Selin’i bakın şimdi ne yapıyor! Nerede olduğu merak edilmişti! Cansu Demirci meğer yıllar sonra...

2006-2009 yılları arasında yayınlanan fantastik çocuk dizisi Selena, hem senaryosu hem de oyuncu kadrosuyla yıllarca adından söz ettirdi.

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Selena’nın Selin’i bakın şimdi ne yapıyor! Nerede olduğu merak edilmişti! Cansu Demirci meğer yıllar sonra...

Günümüzde de tekrarlarıyla izlenmeye devam eden Selena dizisi; Sinem Kobal, Gizem Güven, Gökhan Keser, Hakan Altıner, Ümit Erdim, Zuhal Topal, Serkan Şenalp ve Cansu Demirci gibi oyuncuları buluşturmuştu. Birbirinden genç ve yetenekli oyuncuların ilk kez ekran karşısına çıktığı dizi, özellikle çocuk izleyiciler tarafından sevilmişti.

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Selena’nın Selin’i bakın şimdi ne yapıyor! Nerede olduğu merak edilmişti! Cansu Demirci meğer yıllar sonra...

İlginç konusu kadar oyuncu kadrosuyla da beğeni toplayan dizide Sinem Kobal, kötülüklerle savaşan Selena karakterine hayat verdi.

Selena'ya ise iyilik konusunda Selin, Leyla ve Nazlı adlarında üç küçük kız yardımcı oluyordu. Şimdilerde 31 yaşında olan ve eğitimini yurt dışında tamamlayan Demirci, son haliyle gündem oldu.

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Selena’nın Selin’i bakın şimdi ne yapıyor! Nerede olduğu merak edilmişti! Cansu Demirci meğer yıllar sonra...

İşte başta Cansu Demirci olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

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Selena’nın Selin’i bakın şimdi ne yapıyor! Nerede olduğu merak edilmişti! Cansu Demirci meğer yıllar sonra...

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