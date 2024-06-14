Selena'nın Selin'i bakın şimdi ne yapıyor! Nerede olduğu merak edilmişti! Cansu Demirci meğer yıllar sonra...

Sinem Kobal'ın başrolünde olduğu Selena dizisi, yayınlandığı dönemde büyük ilgi görmüş ve izleyiciler tarafından beğeniyle takip edilmişti. Tekrarlarıyla da hatırlanan dizi, şimdilerde oyuncularıyla gündem oluyor. Özellikle dizide Selin karakterine hayat veren Cansu Demirci hakkında dair bazı iddialar ortaya atılmıştı. Gözlerden uzak yaşayan oyuncunun son hali merak edildi. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Giriş: 14.06.2024 14:59 Güncelleme: 14.06.2024 14:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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