14 Haziran 2024, Cuma
Deprem bölgesinde yaralar sarılıyor! Bakan Özhaseki tarih verdi: 200 bin konutu teslim edeceğiz
6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen asrın çifte felaketinde binlerce canımızı kaybederken binlerce bina ise yıkılmıştı. Bunun üzerine harekete geçen hükumet, canla başla yaraları sarmaya devam ediyor. Son olarak depremde en çok hasar gören illerden biri olan Adıyaman'da açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 76 bin konutun teslim ettiklerini belirterek 200 bin kadar konutun ise o tarihte teslim edileceğini duyurdu. Peki, 200 bin konut ne zaman teslim edilecek? İşte detaylar...
Giriş: 14.06.2024 18:18 Güncelleme: 14.06.2024 18:35
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