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Deprem bölgesinde yaralar sarılıyor! Bakan Özhaseki tarih verdi: 200 bin konutu teslim edeceğiz

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen asrın çifte felaketinde binlerce canımızı kaybederken binlerce bina ise yıkılmıştı. Bunun üzerine harekete geçen hükumet, canla başla yaraları sarmaya devam ediyor. Son olarak depremde en çok hasar gören illerden biri olan Adıyaman'da açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 76 bin konutun teslim ettiklerini belirterek 200 bin kadar konutun ise o tarihte teslim edileceğini duyurdu. Peki, 200 bin konut ne zaman teslim edilecek? İşte detaylar...

Giriş: 14.06.2024 18:18 Güncelleme: 14.06.2024 18:35
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Deprem bölgesinde yaralar sarılıyor! Bakan Özhaseki tarihte verdi | O tarihte 200 bin konut teslim edilecek

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen asrın çifte felaketinde binlerce bina ise yıkılmıştı.

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Deprem bölgesinde yaralar sarılıyor! Bakan Özhaseki tarihte verdi | O tarihte 200 bin konut teslim edilecek

Bunun üzerine harekete geçen hükumet ise yaraları sarmaya devam ediyor.

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Deprem bölgesinde yaralar sarılıyor! Bakan Özhaseki tarihte verdi | O tarihte 200 bin konut teslim edilecek

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Adıyaman Havalimanı'nda Vali Osman Varol, AK Parti milletvekilleri Resul Kurt, Mustafa Alkayış, yerel yöneticiler ve partililer tarafından karşılandı.

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Deprem bölgesinde yaralar sarılıyor! Bakan Özhaseki tarihte verdi | O tarihte 200 bin konut teslim edilecek

Bakan Özhaseki, ilk olarak İndere bölgesinde yapımı devam eden afet konutlarında incelemede bulundu. Burada gazetecilere açıklama yapan Bakan Özhaseki, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerin Anadolu'da en büyük felaket olduğunu ve 14 milyon insanı mağdur ettiğini söyledi.

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Deprem bölgesinde yaralar sarılıyor! Bakan Özhaseki tarihte verdi | O tarihte 200 bin konut teslim edilecek

"KONUT VE İŞ YERLERİNİN YAPIMI İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADIK"
Depremde en çok hasar gören illerden birinin Adıyaman olduğunu aktaran Özhaseki, "Burada 43 bin civarında hak sahibi var. Biz de buna göre planlamamızı yaptık. Konut ve iş yerlerinin yapımı için çalışmalara başladık. 8 bin kadar da konutu da İndere bölgesinde teslim ettik ve teslim etmeye devam edeceğiz. İndere'de şu bulunduğumuz yerde Türkiye'de belki de kurmuş olduğumuz şantiyelerin en büyüğü var. 16 bin 500 konutluk bir şantiyedeyiz. dedi.