Deprem bölgesinde yaralar sarılıyor! Bakan Özhaseki tarih verdi: 200 bin konutu teslim edeceğiz

"KONUT VE İŞ YERLERİNİN YAPIMI İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADIK"

Depremde en çok hasar gören illerden birinin Adıyaman olduğunu aktaran Özhaseki, "Burada 43 bin civarında hak sahibi var. Biz de buna göre planlamamızı yaptık. Konut ve iş yerlerinin yapımı için çalışmalara başladık. 8 bin kadar da konutu da İndere bölgesinde teslim ettik ve teslim etmeye devam edeceğiz. İndere'de şu bulunduğumuz yerde Türkiye'de belki de kurmuş olduğumuz şantiyelerin en büyüğü var. 16 bin 500 konutluk bir şantiyedeyiz. dedi.