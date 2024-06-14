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İtalya'da diplomasi trafiği! G7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile mini zirve

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G-7 Liderler Zirvesi'nde Afrika ve Akdeniz/Yapay Zeka ve Enerji Konulu Yüksek Düzeyli Oturum'a katılmak üzere gittiği İtalya'da havalimanında karşılandı. Başkan Erdoğan G7 Liderler Zirvesi'nin düzenlediği Borgo Egnazia'da İtalya Başbakanı Meloni ile sohbet ederek sonrasında ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Papa Francis ile bir araya geldi.

Giriş: 14.06.2024 15:55 Güncelleme: 14.06.2024 16:57
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İtalya’da diplomasi trafiği! G7 Zirvesi öncesi Başkan Erdoğan’dan liderlerle ayaküstü sohbet...

Dünyanın sanayileşmiş 7 büyük ekonomisini bir araya getiren G7 Liderler Zirvesi, ikinci gününde devam ediyor.

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İtalya’da diplomasi trafiği! G7 Zirvesi öncesi Başkan Erdoğan’dan liderlerle ayaküstü sohbet...

G7 Liderler Zirvesi, İtalya'nın ev sahipliğinde ikinci gününde devam ediyor. ABD, Almanya, İngiltere, Japonya, Fransa, Kanada ve İtalya'dan oluşan G7 ülkeleri ve Avrupa Birliği (AB) liderlerinin katılımıyla İtalya'daki Borgo Egnazia'da düzenlenen 50. G7 Liderler Zirvesi'nin ikinci gününde, liderler ilk olarak kendi aralarında düzensiz göç konusunu ele aldı.

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İtalya’da diplomasi trafiği! G7 Zirvesi öncesi Başkan Erdoğan’dan liderlerle ayaküstü sohbet...

G7 liderleri daha sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da davetli olduğu "Afrika ve Akdeniz, Yapay Zeka ve Enerji konulu G7 Yüksek Düzeyli Oturumu"na katılacak.

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İtalya’da diplomasi trafiği! G7 Zirvesi öncesi Başkan Erdoğan’dan liderlerle ayaküstü sohbet...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G-7 Liderler Zirvesi'nde Afrika ve Akdeniz/Yapay Zeka ve Enerji Konulu Yüksek Düzeyli Oturum öncesinde liderle ayaküstü sohbet etti.

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İtalya’da diplomasi trafiği! G7 Zirvesi öncesi Başkan Erdoğan’dan liderlerle ayaküstü sohbet...

İşte o kareler...