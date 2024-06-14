İtalya'da diplomasi trafiği! G7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile mini zirve

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G-7 Liderler Zirvesi'nde Afrika ve Akdeniz/Yapay Zeka ve Enerji Konulu Yüksek Düzeyli Oturum'a katılmak üzere gittiği İtalya'da havalimanında karşılandı. Başkan Erdoğan G7 Liderler Zirvesi'nin düzenlediği Borgo Egnazia'da İtalya Başbakanı Meloni ile sohbet ederek sonrasında ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Papa Francis ile bir araya geldi.