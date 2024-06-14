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İnegöl’de cuma namazı kılan cemaatin üzerine ağaç böyle devrildi

İHA
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Giriş: 14.06.2024 15:19
Bursa'nın İnegöl ilçesinde şiddetli lodosun etkisiyle kökünden kırılan ağaç cami bahçesinde cuma namazı kılan cemaatin üzerine devrildi; 1 kişi yaralandı.
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