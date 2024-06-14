Survivor yarışmacıları Damla Can, Sahra Işık ve Yağmur Banda yarışma finaline çakarlı araçla gitti! Bakan Yerlikaya duyurdu: Gereği yapıldı

Çakarlı trafik magandaları trafikte terör estirmeye devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programı yarışması ile ünlenen Sahra Işık ile Yağmur Banda ve Damla Can, sosyal medya hesabından, yarışmanın finaline çakarlı araçla gittikleri anları sosyal medyada paylaştı. Bunun üzerine o görüntülere tepki yağınca polis ekipleri harekete geçti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Survivor yarışmacılarının yasadışı taktığı çakarın söküldüğünü ve para cezası verildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, konuya ilişkin "Gereği yapıldı" ifadelerin kullandı. İşte detaylar...