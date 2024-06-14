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Survivor yarışmacıları Damla Can, Sahra Işık ve Yağmur Banda yarışma finaline çakarlı araçla gitti! Bakan Yerlikaya duyurdu: Gereği yapıldı

Çakarlı trafik magandaları trafikte terör estirmeye devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programı yarışması ile ünlenen Sahra Işık ile Yağmur Banda ve Damla Can, sosyal medya hesabından, yarışmanın finaline çakarlı araçla gittikleri anları sosyal medyada paylaştı. Bunun üzerine o görüntülere tepki yağınca polis ekipleri harekete geçti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Survivor yarışmacılarının yasadışı taktığı çakarın söküldüğünü ve para cezası verildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, konuya ilişkin "Gereği yapıldı" ifadelerin kullandı. İşte detaylar...

Giriş: 14.06.2024 23:04 Güncelleme: 15.06.2024 01:26
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Survivor yarışmacıları Damla Can, Sahra Işık ve Yağmur Banda yarışma finaline çakarlı araçla gitti! Bakan Yerlikaya duyurdu: Gereği yapıldı

Çakarlı trafik magandaları trafikte terör estirmeye devam ediyor.

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Survivor yarışmacıları Damla Can, Sahra Işık ve Yağmur Banda yarışma finaline çakarlı araçla gitti! Bakan Yerlikaya duyurdu: Gereği yapıldı

Son olarak geçtiğimiz gün Survivor adlı yarışma ile tanınan Sahra Işık ile Yağmur Banda ve Damla Can, dün gerçekleşen finale katıldı.

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Survivor yarışmacıları Damla Can, Sahra Işık ve Yağmur Banda yarışma finaline çakarlı araçla gitti! Bakan Yerlikaya duyurdu: Gereği yapıldı

TRAFİK KURALLARINI HİÇE SAYDI
Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, yarışmacıların çakar ışıklarla donatılmış araçları kullanarak trafik kurallarını hiçe saydı.

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Survivor yarışmacıları Damla Can, Sahra Işık ve Yağmur Banda yarışma finaline çakarlı araçla gitti! Bakan Yerlikaya duyurdu: Gereği yapıldı

"DEVAM ET SURVİVOR FİNALİ DEVAM ET"
Ön koltukta oturan Sahra Işık'ın, elinde bulunan cihazı polis telsizi gibi kullanması da olay oldu. Işık, "Devam et. Survivor finali devam et" diyerek trafikte geçiş üstünlüğünü çakarla kullanmaya çalıştı.

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Survivor yarışmacıları Damla Can, Sahra Işık ve Yağmur Banda yarışma finaline çakarlı araçla gitti! Bakan Yerlikaya duyurdu: Gereği yapıldı

"GEREĞİ YAPILDI"
Görüntülere tepki yağarken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan açıklama yaptı.