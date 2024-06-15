Denizli'de yangın faciası! Bölgedeki 50 ev boşaltıldı | 7 ilçede çıkan orman yangınlarından 6'sı kontrol altına alındı

Denizli'nin 7 ilçesinde 6'sı yıldırım düşmesi olmak üzere 10 ayrı orman yangını çıktı. Acıpayam, Çal, Honaz, Pamukkale, Tavas ve ile Kale'deki yangınlar kontrol altına alınırken, Babadağ'da ise çalışmalar devam ediyor. Ekiplerin bir yandan alevlerle mücadelesi devam ederken bölgedeki 50 ev boşaltıldı. İşte kare kare o anlar...