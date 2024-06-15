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Denizli'de yangın faciası! Bölgedeki 50 ev boşaltıldı | 7 ilçede çıkan orman yangınlarından 6'sı kontrol altına alındı

Denizli'nin 7 ilçesinde 6'sı yıldırım düşmesi olmak üzere 10 ayrı orman yangını çıktı. Acıpayam, Çal, Honaz, Pamukkale, Tavas ve ile Kale'deki yangınlar kontrol altına alınırken, Babadağ'da ise çalışmalar devam ediyor. Ekiplerin bir yandan alevlerle mücadelesi devam ederken bölgedeki 50 ev boşaltıldı. İşte kare kare o anlar...

Giriş: 15.06.2024 01:21
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Denizli’de yangın faciası! Bölgedeki 50 ev boşaltıldı | 7 ilçede çıkan orman yangınlarından 6’sı kontrol altına alındı

Denizli'nin Babadağ ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde öğle saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu başlayan orman yangını halen devam ediyor.

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Denizli’de yangın faciası! Bölgedeki 50 ev boşaltıldı | 7 ilçede çıkan orman yangınlarından 6’sı kontrol altına alındı

Ekiplerin havadan ve karadan müdahaleler sürüyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle de hızlı ilerleyen yangın yerleşim yerlerini de tehdit etmeye başladı.

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Denizli’de yangın faciası! Bölgedeki 50 ev boşaltıldı | 7 ilçede çıkan orman yangınlarından 6’sı kontrol altına alındı

Yaylada 50 ev yangının ilk saatlerinde tahliye edilirken, yangın Mollaahmet Mahallesi'ni tehdit etmeye başladı.

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Denizli’de yangın faciası! Bölgedeki 50 ev boşaltıldı | 7 ilçede çıkan orman yangınlarından 6’sı kontrol altına alındı

Yoğun dumanın de etkili olduğu yaklaşık bin nüfuslu mahalle için tedbir amaçlı tahliye kararı verildi.

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Denizli’de yangın faciası! Bölgedeki 50 ev boşaltıldı | 7 ilçede çıkan orman yangınlarından 6’sı kontrol altına alındı

Mahalledeki evlerin kapıları jandarma ve arama kurtarma ekipleri tarafından bir bir çalınarak mahalleyi boşaltılması söylendi. Jandarma ekipleri aynı zamanda araç megafonlarıyla köyün boşaltılması konusunda uyarılarda bulundu.