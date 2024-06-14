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Sürmene bıçağının hikayesi! İşte test anları

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.06.2024 15:54
İsmini Trabzon'un Sürmene ilçesinden alan sürmene bıçağının yapım aşamasını bıçak ustası Mehmet Akif Akyurt anlattı. Peki yaklaşık 30 aşamadan geçen sürmene bıçağını diğer bıçaklardan farklı kılan özellikler neler? Ekibimiz bu sorunun yanıtını sizler için araştırdı...
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