16 Eylül 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kendilerini görüntüleyen güvenlik kamerasını da çaldılar

Kendilerini görüntüleyen güvenlik kamerasını da çaldılar

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.09.2021 16:20
Bursa'da bir sitenin deposuna defalarca giren hırsızları yakalamak için güvenlik kamerası takıldı. Yeni depoya giren iki kişi, 'Bu sefer kamera kurmuşlar' diyerek, kendilerini görüntüleyen güvenlik kamerasını da çaldı. Yıldırım ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki siteye son 3 ayda birçok kez giren hırsızlar, buradaki depolardan yaklaşık 70 bin lira değerinde eşya çaldı. Hırsızların seyyar kamerayı çalarak görüntülerden kurtulacaklarını zannettiklerini söyleyen Düzdağ, "Bu sefer sağlam taşa çarptılar. Çalışan kamerayı sökerek görüntüleri sileceklerini sandılar ama görüntüyü bulup emniyete teslim ettim. Polis teşkilatımıza güveniyorum. Ellerinden geleni yapıyorlar. En kısa sürede yakalanacaklarına inanıyorum" dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ankara’da lokantaya silahlı saldırı!
Ankara’da lokantaya silahlı saldırı!
Tekmeler yumruklar havada uçuştu
Tekmeler yumruklar havada uçuştu
Hırsızlar güvenlik kamerasını da çaldı
Hırsızlar güvenlik kamerasını da çaldı
Neye uğradığını şaşırdı!
Neye uğradığını şaşırdı!
Yıkım tehlikesi! Yan bina zarar gördü
Yıkım tehlikesi! Yan bina zarar gördü
Rakip marketçinin kafasına silah dayadı
Rakip marketçinin kafasına silah dayadı
Saldırı anı kamerada
Saldırı anı kamerada
Ölümden böyle kurtuldular
Ölümden böyle kurtuldular
Sağanak sonrası su baskını! Eğitime iki gün ara
Sağanak sonrası su baskını! Eğitime iki gün ara
Tüneller şehri Gümüşhane
Tüneller şehri Gümüşhane
İETT otobüsleri neden yolda bırakıyor?
İETT otobüsleri neden yolda bırakıyor?
10 ilde vaka sayısı arttı
10 ilde vaka sayısı arttı
Daha Fazla Video Göster