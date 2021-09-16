Kendilerini görüntüleyen güvenlik kamerasını da çaldılar

Bursa'da bir sitenin deposuna defalarca giren hırsızları yakalamak için güvenlik kamerası takıldı. Yeni depoya giren iki kişi, 'Bu sefer kamera kurmuşlar' diyerek, kendilerini görüntüleyen güvenlik kamerasını da çaldı. Yıldırım ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki siteye son 3 ayda birçok kez giren hırsızlar, buradaki depolardan yaklaşık 70 bin lira değerinde eşya çaldı. Hırsızların seyyar kamerayı çalarak görüntülerden kurtulacaklarını zannettiklerini söyleyen Düzdağ, "Bu sefer sağlam taşa çarptılar. Çalışan kamerayı sökerek görüntüleri sileceklerini sandılar ama görüntüyü bulup emniyete teslim ettim. Polis teşkilatımıza güveniyorum. Ellerinden geleni yapıyorlar. En kısa sürede yakalanacaklarına inanıyorum" dedi.

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