Kazada yaralanan arkadaşını ve motosikletini olay yerinden kaçırdı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan motosikletin bir başka motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından kırmızı ışık ihlali yapan motosiklette yolcu olarak bulunan şahıs, önce motosikleti, ardından da yaralı arkadaşını olay yerinden kaçırdı.