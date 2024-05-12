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Katliamın acısı ilk günkü gibi taze! PKK katliamında 38 çocuk yetim kaldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.05.2024 12:37
Diyarbakır'da PKK terör örgütü tarafından patlayıcı dolu kamyonun infilak ettirilmesi sonucu 16 kişinin hayatını kaybettiği olayın üzerinden 8 yıl geçti. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
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