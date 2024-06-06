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Silivri Kadınlar Plajı kapatıldı! CHP'li belediyeden yaşam tarzına müdahale

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.06.2024 16:43
İstanbul Silivri'de Kadınlar Plajı kapatıldı, ortak kullanıma açıldı. A Haber muhabiri Kübra Kılıç detayları aktardı.
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