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9 günlük tatil turizmcinin yüzünü güldürdü! Tatil rezervasyonları yüzde 95 oranında

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.06.2024 18:51
9 günlük Kurban Bayramı tatili, turizm sektöründe heyecan yarattı. Ege bölgesindeki otellerde doluluk yüzde 95'leri buldu. İşte detaylar…
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Tatil rezervasyonları yüzde 95 oranında
Tatil rezervasyonları yüzde 95 oranında
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