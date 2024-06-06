Denizli’deki Işıklı Gölü’nde nilüfer zamanı! Tekneyle masalsı yolculuk

Denizli'de bulunan Işıklı Gölü bir su bitkisi olan nilüferlerle kaplandı. Göl mayıs-temmuz döneminde yoğun ziyaretçi çekiyor. Nilüferler arasında tekne turlarına katılanlar, yaklaşık bir saat masalsı gezinti yapıyor.

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