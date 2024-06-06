06 Haziran 2024, Perşembe
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Sıcaktan bunalan İstanbulluların klima sitemi! Kliması çalışmayan metrobüsler isyan ettirdi
Metrobüsler, megakentin en çok kullanılan ulaşım araçlarından. Ancak hava sıcak ve bazı metrobüslerde klimaların çalışmaması, seyahat eden İstanbulluları zorluyor hatta geçtiğimiz günlerde bu konuyla ilgili, İBB'nin aynı gün içinde 7 binin üzerinde şikayet aldığı öğrenildi.