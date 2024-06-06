Sıcaktan bunalan İstanbulluların klima sitemi! Kliması çalışmayan metrobüsler isyan ettirdi

Metrobüsler, megakentin en çok kullanılan ulaşım araçlarından. Ancak hava sıcak ve bazı metrobüslerde klimaların çalışmaması, seyahat eden İstanbulluları zorluyor hatta geçtiğimiz günlerde bu konuyla ilgili, İBB'nin aynı gün içinde 7 binin üzerinde şikayet aldığı öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN