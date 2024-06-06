Baraj gölünde can pazarı kuruldu! doğum günü kutlaması faciayla bitti

Artvin'de doğum günü kutlaması için kiralanan gezi teknesi Çoruh Nehri Baraj Gölü'nde alabora oldu. Boğulma tehlikesi geçiren 5 kişi, balıkçılar tarafından sudan çıkarıldı. Durumu ağır olan bir kişi yaşamını yitirdi.

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