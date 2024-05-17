17 Mayıs 2024, Cuma
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Katledilen Ata’nın acılı annesi konuştu: Katili babası azmettirdi
Tüm Türkiye, motokurye olarak çalışan ve sipariş bıraktıktan sonra önünü kesen E.Ö. tarafından 25 yerinden bıçaklanan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın öldürüldüğü anlara ait görüntüleri dehşet içinde izledi. Acılı anne Zuhal Akman, E.Ö.'yü babasının azmettirdiğini iddia ederek "Ata'nın sipariş götürdüğü apartmanda, bu caninin babasının daha öncesinde birlikte olduğu söylenilen bir kadın oturuyormuş. O gece apartmandan kim çıksa bunu yaşayacaktı. Ev bakacaktık mezar baktık " dedi.