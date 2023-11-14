14 Kasım 2023, Salı
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Katil İsrail’e karşı küresel boykot yayılıyor! Etkili boykot nasıl olmalı?
Katil İsrail'in Gazze'ye sürdürdüğü acımasız saldırıların ardından, tüm dünyada terör devleti İsrail'e karşı küresel bir boykot kampanyası başlatıldı. Peki, gün geçtikçe yayılan bu boykotlar bir yaptırım aracı olabilir mi ve etkili boykot nasıl olmalı? İşte uzman görüşleri...