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Kartpostallık görüntüler Antalya'dan! Çift gökkuşağı oluştu

İHA
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Giriş: 17.12.2023 15:47
Manavgat ilçesine bağlı Karabük Mahallesinde sabah güneşin çıkmasıyla birlikte gökyüzünde çift gökkuşağı oluştu. Kartpostallık görüntülere sahne olan anlar vatandaşların da ilgisini çekti ve cep telefonu ile kaydedildi.
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