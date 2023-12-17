Kartpostallık görüntüler Antalya'dan! Çift gökkuşağı oluştu

Manavgat ilçesine bağlı Karabük Mahallesinde sabah güneşin çıkmasıyla birlikte gökyüzünde çift gökkuşağı oluştu. Kartpostallık görüntülere sahne olan anlar vatandaşların da ilgisini çekti ve cep telefonu ile kaydedildi.

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