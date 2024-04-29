İstanbul'da korkunç ihmal! İBB'nin açıp kapatmadığı su dolu çukurda boğuldu

İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki Edanur Gezer ailesiyle piknik yaptığı sırada park içinde kazı çalışması yapılan yağmur suyu dolu çukura düştü. Acı olayın ardından başlatılan soruşturmayla ilgili detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun aktardı.

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