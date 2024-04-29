Görüntüler Sivas’tan! 40 yıllık harabe köyde airsoft

Sivas'ta bulunan Emirhan köyü, 1980'li yıllarda göç vermeye başlamıştı. Haliyle kimse de kalmadı. Harabeye dönen köy, şimdilerde valilik izniyle "airsoft" takımlarına ev sahipliği yapıyor.

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