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Görüntüler Sivas’tan! 40 yıllık harabe köyde airsoft

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.04.2024 09:03
Sivas'ta bulunan Emirhan köyü, 1980'li yıllarda göç vermeye başlamıştı. Haliyle kimse de kalmadı. Harabeye dönen köy, şimdilerde valilik izniyle "airsoft" takımlarına ev sahipliği yapıyor.
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