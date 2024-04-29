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İETT otobüsü yine kaza yaptı! Otobüs ağaçlara ve tabelaya çarptı

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 29.04.2024 09:12
Güncelleme:29.04.2024 09:13
İstanbul Ümraniye'de bir İETT otobüsü kontrolden çıkarak yol kenarındaki tabela ve ağaçlara çaprptı, otobüs de hasar meydana geldi. İETT otobüsü çekici yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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