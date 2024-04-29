İETT otobüsü yine kaza yaptı! Otobüs ağaçlara ve tabelaya çarptı

İstanbul Ümraniye'de bir İETT otobüsü kontrolden çıkarak yol kenarındaki tabela ve ağaçlara çaprptı, otobüs de hasar meydana geldi. İETT otobüsü çekici yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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