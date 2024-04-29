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Karısını tüfekle öldürüp intihar etti

İHA
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Giriş: 29.04.2024 09:18
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 24 yaşındaki şahıs, karısını tüfekle öldürüp intihar etti.
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