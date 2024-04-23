23 Nisan 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kars’ta aç kalan domuz köye indi

Kars’ta aç kalan domuz köye indi

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.04.2024 10:15
Kars’ta aç kalan domuz köye indi. Yiyecek ararken görüntülenen domuzun umursamaz hali kameraya yansıdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kars’ta aç kalan domuz köye indi
Kars’ta aç kalan domuz köye indi
Şoke eden tehlikeli yolculuklar kamerada
Şoke eden tehlikeli yolculuklar kamerada
Domuz leşine gelen akbabalar...
Domuz leşine gelen akbabalar...
Arıza 27 saattir giderilemedi
Arıza 27 saattir giderilemedi
Fenomen yarışmacının sır ölümü!
Fenomen yarışmacının sır ölümü!
Otomobilin alev alev yandı! İşte o anlar
Otomobilin alev alev yandı! İşte o anlar
Kayanın isabet ettiği araç devrildi!
Kayanın isabet ettiği araç devrildi!
Önce kameraya sonra polise yakalandılar
Önce kameraya sonra polise yakalandılar
Drift atan otomobilin üzerine atladı
Drift atan otomobilin üzerine atladı
Alkollü sürücüden şoke eden sözler!
Alkollü sürücüden şoke eden sözler!
Uçakta polise yumruklu saldırı!
Uçakta polise yumruklu saldırı!
Duman tahliye fanları nasıl çalışır?
Duman tahliye fanları nasıl çalışır?
Daha Fazla Video Göster